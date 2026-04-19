Manchester City-Arsenal 2-1 | gol e highlights la papera di Donnarumma non ferma Guardiola

Nel big match di Premier League, il Manchester City ha battuto l’Arsenal 2-1 con gol e highlights che hanno riaperto la corsa al titolo. La partita è stata caratterizzata da un episodio singolare, una papera di un portiere che ha influenzato il risultato. Nonostante questo, il risultato finale ha segnato un cambio di scenario nella classifica del campionato.

Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League. La squadra di Pep Guardiola va avanti con Cherki, poi il pari di Havertz propiziato dalla papera in disimpegno di Gigio Donnarumma (minuto 1:01 del video) e, nel secondo tempo, la rete decisiva di Haaland.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma Guardiola Notizie correlate Donnarumma, che pasticcio! Errore clamoroso in Manchester City-Arsenal, la reazione di Guardiola è tutta un programmaMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. LIVE Manchester City-Arsenal 1-0: Cherki gol, Guardiola in vantaggioGrave errore di Donnarumma, che tiene troppo il pallone tra i piedi e quando sta per calciare impatta con Havertz che la mette dentro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Manchester City-Arsenal oggi in Premier League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Le volte che per l’Arsenal è finita male; Manchester City-Arsenal pronostico risultato IA 33ª Premier; È il giorno di Manchester City-Arsenal. Si può decidere la Premier League: tutti i dettagli. Manchester City-Arsenal 2-1: video, gol e highlightsIl Manchester City riapre la Premier League. La squadra di Guardiola supera 2-1 la capolista Arsenal e si porta a soli 3 punti dalla vetta, ma con una partita da recuperare contro il Crystal Palace. I ... sport.sky.it Il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal, tutto riaperto in PremierNell'incontro più atteso del weekend calcistico, il Manchester City batte l'Arsenal 2-1 e riapre completamente i giochi della Premier League, portandosi a -3 dai Gunners e con una partita contro il Cr ... ansa.it Errore gravissimo di Donnarumma nella sfida per il titolo tra Arsenal e Manchester City È il miglior portiere al mondo facebook Il 23 marzo l'Arsenal aveva il 97% di probabilità di vincere la Premier League. Oggi Manchester City-Arsenal 2-1: il gol di Haaland riapre tutto completamente x.com