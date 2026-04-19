Donnarumma che pasticcio! Errore clamoroso in Manchester City-Arsenal la reazione di Guardiola è tutta un programma

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, un grave errore del portiere ha attirato l’attenzione. L’episodio si è verificato nel corso del secondo tempo, con il portiere che ha commesso un’ingenuità sotto porta. La reazione dell’allenatore del Manchester City è stata visibile e ha attirato commenti tra gli spettatori. La squadra ha poi tentato di recuperare lo svantaggio, ma l’episodio ha influenzato il risultato finale.

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