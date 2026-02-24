Insulti e minacce sui social | il portiere Di Gregorio costretto a chiudere i commenti

Il portiere Di Gregorio ha deciso di chiudere i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce da alcuni tifosi. La causa principale sono state le critiche rivolte alla sua prestazione in una recente partita, che hanno scatenato reazioni negative online. La decisione mira a tutelare la sua serenità, mentre i commenti negativi continuano a susseguirsi. La situazione evidenzia quanto siano delicate le relazioni tra giocatori e pubblico sui social network.

Il contesto attuale della Juventus richiede una lettura attenta delle dinamiche difensive, oltre l’impatto immediato di una singola prestazione. In scena emerge la figura di Michele Di Gregorio, al centro di una contestazione che si è manifestata anche attraverso reazioni social sempre più veementi, tanto da indurre il portiere a chiudere i commenti sul profilo ufficiale. L’analisi degli elementi disponibili evidenzia una questione che va oltre le singole uscite: si tratta di una criticità strutturale della retroguardia che incide sull’intero pacchetto difensivo. Le statistiche stagionali disegnano una situazione particolarmente preoccupante per la linea arretrata: su 25 primi tiri subiti nello specchio in campionato, 13 si sono trasformati in gol. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juventus, Di Gregorio vittima di insulti e minacce sui social: portiere costretto a chiudere i commenti! Cosa sta succedendoDi Gregorio ha subito pesanti insulti e minacce sui social, spinto a bloccare i commenti sul suo profilo.

