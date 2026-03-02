Manca l'acqua in sei Comuni tra i quali Latina | le scuole chiudono prima martedì 3 marzo

In sei Comuni, tra cui Latina, si registrano interruzioni di acqua che portano alla chiusura anticipata delle scuole martedì 3 marzo 2026. Le forniture vengono sospese dalle 15 e interessano alcune zone specifiche, mentre altre rimangono escluse dal problema. La situazione riguarda sia aree centrali che periferiche dei Comuni coinvolti. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause di questa interruzione.

Alcune scuole chiudono prima domani, martedì 3 marzo 2026, perché manca l'acqua dalle 15. Ecco dove, i Comuni interessati e le zone escluse.