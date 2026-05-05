Mamma di due bambini Domani l’addio in Duomo

Domani alle 14.30 nel Duomo di Vigevano si terranno i funerali di Jennifer Pedano, una donna di 31 anni madre di due bambini, deceduta in un incidente stradale il 14 aprile lungo corso Brodolini, una delle vie principali della città. La sua morte ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale, che si prepara a renderle l’ultimo saluto.

Si svolgeranno domani pomeriggio alle 14.30 nel Duomo di Vigevano i funerali di Jennifer Pedano, la madre trentunenne di due bambini morta in seguito a un incidente stradale avvenuto il 14 aprile lungo corso Brodolini, una delle arterie stradali ad alto scorrimento della parte interna della città. Una scomparsa, quella della giovane donna, che ha destato grande commozione in città, avvenuta per un incidente sulla cui dinamica i carabinieri hanno effettuato rilievi e indagini. Jennifer Pedano stava procedendo lungo corso Brodolini in sella al proprio scooter quando, per cause ancora non chiare, ne ha perso il controllo cadendo a terra. Una...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Le lacrime della madre del bimbo di due anni morto per trapianto cuore danneggiato

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