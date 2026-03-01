La vita di Eleonora medico con oltre 1.500 pazienti e mamma di due bambini | È faticoso ma possibile

Eleonora è una dottoressa che lavora a Camaiore e si occupa di oltre 1.500 pazienti. È anche mamma di due bambini e ogni giorno affronta le sfide di conciliare lavoro e famiglia. Fin da piccola aveva deciso di diventare medico, ispirata dalla sua pediatra, Carla Maremmani, ora in pensione. La sua quotidianità si caratterizza per impegno e dedizione.

Camaiore (Lucca), 1 marzo 2026 – Era una bambina quando ha capito che da grande sarebbe stata un medico, un medico come la sua pediatra, Carla Maremmani, oggi in pensione. Una pediatra che indossava con professionalità il camice bianco, ma sapeva donare sorrisi e sicurezza ai bambini e ai genitori. Oggi Eleonora Iacopinelli ha 37 anni è un medico di medicina generale, è moglie di Marco e mamma di due bambini, Edoardo 8 anni e Andrea 8 mesi. Eleonora Iacopinelli medico, moglie e mamma come concilia lavoro e professione? “Con un po’ di fatica e grazie alla mia famiglia che mi dà una grossa mano e ovviamente a mio marito Marco. E poi abbiamo creato il ‘calendario dei nonni’, quattro nonni meravigliosi che seguono i bambini”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

