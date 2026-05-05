Maltrattò la sua cagnolina | pagherà oltre 3mila euro di multa

Un uomo denunciato l’estate scorsa per aver maltrattato la sua cagnolina dovrà pagare una multa di oltre 3.500 euro. La condanna è stata pronunciata in seguito alle indagini condotte dalle autorità competenti, che hanno verificato le condizioni dell’animale e raccolto le prove necessarie. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine e delle associazioni di tutela animale.

È stato condannato a pagare una multa di oltre 3.500 euro l’uomo denunciato la scorsa estate per aver maltrattato la sua cagnetta. A sporgere querela sono state due persone che, in una via di Roiano, avevano visto l’uomo “strattonare” e “colpire l’animale con un sacco, per poi abbandonarlo in.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Sospeso centro cottura scolastico: multa da oltre 3mila euro per acqua non caldaTempo di lettura: 2 minutiIl centro cottura della ditta Siristora Food Global Service srl, con sede operativa a Ceppaloni, è stato sanzionato e... Mimose vendute abusivamente: la Festa della Donna porta 3mila euro di multaLa Polizia Locale di Rezzato intensifica i controlli contro il commercio irregolare.