Mimose vendute abusivamente | la Festa della Donna porta 3mila euro di multa

Durante un controllo condotto dalla Polizia Locale di Rezzato, sono stati sequestrati 200 mazzi di mimose, 15 oggetti floreali in plastica e vari strumenti usati dai venditori abusivi. La Festa della Donna ha portato a una multa di 3.000 euro per la vendita non autorizzata di fiori. L’attività si è concentrata sul contrasto alle vendite non regolamentate nel territorio.

La Polizia Locale di Rezzato intensifica i controlli contro il commercio irregolare. I fiori sequestrati sono stati donati alla casa di riposo e alla parrocchia Un’operazione di controllo del territorio della Polizia Locale di Rezzato ha portato al sequestro di 200 mazzi di fiori, 15 oggetti floreali in plastica e diversi strumenti utilizzati dai venditori abusivi per esporre i propri prodotti. L’intervento, mirato a reprimere il commercio irregolare e contrastare l’occupazione abusiva del suolo pubblico, si è svolto nelle vie Giuseppe Mazzini e Treponti, dove i venditori avevano allestito banchi e gazebo senza alcuna autorizzazione, per vendere fiori e regali per la Festa della Donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Commercio abusivo di mimose: allarme dei fioristi per la Festa della DonnaBologna, 7 marzo 2026 – Giovani, spesso stranieri, che vendono fiori ai passanti o, se riescono a entrare, anche nei ristoranti.

Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della DonnaOggi 6 marzo si apre il secondo fine settimana di marzo e in città sbarcano una serie di appuntamenti culturali di rilievo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festa della Donna.

Temi più discussi: Fiori e mimose venduti abusivamente: multa da 5mila euro; Vendeva abusivamente mimose alla vigilia dell’8 marzo: multato per oltre 5000 euro; Vendita abusiva di mimose, allarme dei fioristi marchigiani.

La mimosa, simbolo della festa delle donneChi non l’ha mai donata o ricevuta in dono il giorno dell’8 marzo? Sì è proprio lei, in gergo botanico si chiama Acacia dealbata, ma tutti noi la conosciamo più comunemente come mimosa. In realtà ques ... gazzettadiparma.it

Commercio abusivo di mimose: allarme dei fioristi per la Festa della DonnaFederfiori Bologna e Confcommercio Ascom chiedono un rafforzamento dei controlli contro l’abusivismo che mette in difficoltà le imprese florovivaistiche ... msn.com

Quest’anno voglio fare gli auguri per la festa della donna a @paolacortellesireal, una donna che ammiro, che mi ha insegnato e mi insegna la dignità e la complicità. Una donna che é un esempio, che non conosce l’invidia e che sa essere amica sempre, anc - facebook.com facebook