Sospeso centro cottura scolastico | multa da oltre 3mila euro per acqua non calda

Tempo di lettura: 2 minuti Il centro cottura della ditta Siristora Food Global Service srl, con sede operativa a Ceppaloni, è stato sanzionato e temporaneamente sospeso a seguito di controlli effettuati dall' ASL di Benevento nei giorni 12 e 13 febbraio. La sospensione è stata disposta per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante i sopralluoghi, in particolare per l'assenza di acqua calda a temperature idonee, essenziale per garantire la sicurezza nella preparazione dei pasti per la ristorazione scolastica. Il dirigente Verdicchio ha comunicato che all'azienda è stata applicata una sanzione di 3.