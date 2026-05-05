Maltempo insiste la pioggia | prorogata l' allerta meteo

La Protezione civile regionale ha prorogato fino a mercoledì 6 maggio l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, che riguarda specificamente le aree colpite dagli incendi boschivi sul Monte Faeta. La decisione è stata comunicata dalla Sala operativa e si riferisce alla giornata di domani, in seguito alle condizioni di maltempo e alla presenza di pioggia persistente nella regione.

E' stata prorogata a tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio, dalla Sala operativa della protezione civile regionale, l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico limitatamente alle zone interessate dai recenti eventi di incendio boschivo sul Monte Faeta. In considerazione della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Il maltempo insiste in Toscana: prorogata l'allerta meteoProrogato fino alle ore 9 di domani, martedì 14 aprile, il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Pioggia e vento su Bari, prorogata l'allerta meteo: ecco quanto durerà il maltempoLa Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che prolunga il rischio temporali fino a domani sera, sabato 28 marzo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo - Da lunedì cambia tutto, torna la pioggia su mezza Italia. Ecco le regioni più esposte al maltempo; Da lunedì torna la pioggia ma non per tutti. Ecco le regioni colpite; Meteo - Settimana instabile o perturbata con piogge e temporali ma non per tutti. Ecco le regioni più colpite dal maltempo. Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvoltiSulla provincia di Massa-Carrara 100 millimetri di pioggia in poche ore. Ma la perturbazione insiste anche per tutta la giornata di mercoledì 6 maggio ... lanazione.it Maltempo, diluvio a Massa e Carrara: 100 millimetri in poche ore. Ambulanza bloccata, arrivano i pompieriArrighi: L'arrivo di un'altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari. Allerta meteo fino a mezzanotte ... lanazione.it Mercoledì di maltempo: nel corso del 6 maggio, possibili rovesci o temporali sul Riminese Leggi qui: https://altarimini.it/mercoledi-di-maltempo-nel-corso-del-6-maggio-possibili-rovesci-o-temporali-sul-riminese.php - facebook.com facebook Maltempo: forti temporali a Carrara. La sindaca: "Limitate gli spostamenti". Allagamenti a Prato x.com