Il maltempo insiste in Toscana | prorogata l' allerta meteo

Un nuovo aggiornamento segnala che il maltempo continuerà a interessare la Toscana, con l’allerta gialla prorogata fino alle 9 di domani, martedì 14 aprile. La protezione civile ha esteso la previsione di temporali intensi che possono causare rischi idrogeologici e idraulici nelle aree più a rischio del reticolo minore. La situazione rimane sotto controllo, ma si invita alla prudenza e a rispettare le eventuali indicazioni delle autorità.

Prorogato fino alle ore 9 di domani, martedì 14 aprile, il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Interessate dall'avviso le zone centro-meridionali, costa e isole della Toscana dove piogge e locali temporali insisteranno in particolare nella.🔗 Leggi su Pisatoday.it Il maltempo continua: prorogata l'allerta meteo “gialla”La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di domani, lunedì 26 gennaio, l'avviso di allerta meteo di colore giallo... Meteo Toscana, prorogata l'allerta gialla fino a martedì mattinaFirenze, 13 aprile 2026 – Prorogato fino alle 9 di martedì mattina il codice giallo per piogge e temporali intensi, con rischio... Maltempo in Toscana e allagamenti a Carrara