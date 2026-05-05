Nella mattina del 5 maggio 2026, la Toscana è stata colpita da intense precipitazioni che hanno causato temporali e allagamenti a Carrara. La sindaca ha invitato i cittadini a evitare spostamenti non necessari a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le piogge hanno interessato diverse zone della città, provocando problemi di traffico e criticità in alcune aree allagate. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali.

CARRARA – Il maltempo che sta interessando la Toscana in queste ore ha provocato notevoli disagi stamattina, 5 maggio 2026, a Carrara. Strade allagate e disagi nel territorio di Massa Carrara. Le criticità maggiori riguardano il torrente Carrione, il cui livello è cresciuto a causa delle piogge persistenti. Non mancano le difficoltà per la circolazione: diverse strade risultano allagate e di difficile percorrenza sia a Carrara che a Massa, con disagi diffusi anche nelle aree costiere. Problemi si sono verificati inoltre alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato nuovamente invaso dall’acqua. La protezione civile è impegnata nelle operazioni di controllo e intervento sul territorio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: temporali e allagamenti a Carrara. La sindaca: “Evitate spostamenti”

Notizie correlate

Maltempo, diluvio a Massa e Carrara: 100 millimetri in poche ore. La sindaca. “Evitate gli spostamenti”Firenze, 5 maggio 2026 – Preoccupano le condizioni meteo a Carrara, dove è in corso un'allerta di codice giallo per piogge, temporali e rischio di...

Tornano temporali e allagamenti: strade come fiumi a Cascina. Le previsioni meteo in ToscanaCascina (Pisa), 11 marzo 2026 – Forti allagamenti hanno interessato alcune frazioni di Cascina.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischio; Torna il maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in Toscana; Maltempo in Toscana, il 5 maggio allerta arancione nelle zone dell'incendio sul Monte Faeta e gialla per temporali; Temporali e piogge: dove si intensificheranno sulla Toscana - incalzano più giorni di maltempo.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi 5 maggio 2026 per temporali in Toscana: le zone colpiteTorna il maltempo sull’Italia e tornano temporali e nubifragi su molte regioni. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e g ... fanpage.it

Maltempo, diluvio a Massa e Carrara: 100 millimetri in poche ore. La sindaca. Evitate gli spostamentiArrighi: L'arrivo di un'altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari. Allerta meteo fino a mezzanotte ... lanazione.it

San Marino, piogge e temperature giù: settimana di maltempo sul Titano - facebook.com facebook

(Adnkronos) - Torna il maltempo in Italia. "Il tutto sarà causato dal passaggio di un'insidiosa perturbazione atlantica che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione (circa 2-3°C sopra la media) dei nostri mari e ch #Initalia #Meteo x.com