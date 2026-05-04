Maltempo in Toscana scatta l’allerta arancione in 5 province | ecco i Comuni a rischio

Martedì 5 maggio, la Toscana sarà interessata da condizioni di maltempo che hanno portato all’emissione dell’allerta arancione in cinque province. La Sala operativa della protezione civile regionale ha comunicato l’evento, specificando che alcuni Comuni sono a rischio. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno avviato le misure di sicurezza necessarie per le zone interessate.

Firenze, 4 maggio 2026 – Scatta l’allerta meteo per l’arrivo del maltempo in Toscana. È stata diramata per martedì 5 maggio dalla Sala operativa della protezione civile regionale. Queste in particolari le allerte emesse: - Allerta arancione per rischio idrogeologico. - Allerta gialla per temporali forti. Allerta arancione, l’elenco dei Comuni. L’allerta arancione riguarda le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia. Questo l’elenco dei Comuni interessati dall’allerta arancione per rischio idrogeologico martedì 5 maggio: - Altopascio (LU) - Bientina (PI) - Buti (PI) - Calci (PI) - Calcinaia (PI) - Capannoli (PI) - Capannori (LU)...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione in 5 province: ecco i Comuni a rischio Notizie correlate Maltempo allerta arancione, scuole chiuse a Reggio e in Comuni della provincia: ecco doveDopo l'avviso di peggioramento meteo emesso per lunedì 16 marzo dalla protezione civile il sindaco ff della città ha emanato ordinanza di chiusura;... Leggi anche: Maltempo in Puglia, scatta l?allerta arancione: sindaci ordinano la chiusura di scuole e parchi Ecco dove Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vento forte sulla Toscana centrale: scatta l’allerta gialla per il Primo Maggio; Meteo, scatta l’Allerta ESTOFEX in Europa per grandine e temporali: ecco cosa rischia l’Italia; Incendio Toscana, le fiamme infuriano sul Monte Faeta: scatta l’evacuazione immediata di tutti i residenti di Asciano, devastati 800 ettari | VIDEO; Maltempo e temperature in calo: scatta l’allerta gialla anche in Calabria. Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione in 5 province: ecco i Comuni a rischioMartedì 5 maggio previste violente precipitazioni. Emessa allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per temporali. Le zone interessate ... lanazione.it La Toscana torna a fare i conti con il maltempo. Temporali e rischio idrogeologico, scatta l’allerta giallaInteressata la costa e la Maremma. Le previsioni parlano di una perturbazione che dovrebbe colpire la Toscana nella giornata di lunedì 13 aprile ... lanazione.it Meteo, Maltempo con Temporali in arrivo tra poche ore su queste regioni ...Continua - facebook.com facebook Il maltempo è già in viaggio verso l’Italia. E dal satellite si vede benissimo. Una grossa fascia nuvolosa, attualmente distesa tra Penisola Iberica, Francia meridionale e Mediterraneo occidentale, si sta muovendo verso est e nelle prossime ore inizierà a coinvol x.com