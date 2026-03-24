Autostrada A1 | chiusure notturne tratto Firenze sud-Incisa Reggello

Nelle prossime notti, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso per lavori di manutenzione. La chiusura sarà in vigore durante le ore notturne e comporterà deviazioni sui percorsi alternativi. Il programma completo delle chiusure è disponibile presso le autorità competenti e sui canali di informazione ufficiali.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità, per consentire lavori di ampliamento del tratto: -dalle 23:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo 2026, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma. L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00. -dalle 22:00 di sabato 28 alle 6:00 di domenica 29 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Bologna. L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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