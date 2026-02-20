Autostrada A1 | chiuso stanotte tratto Incisa Reggello-Firenze sud

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di stasera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 febbraio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze. L'area di servizio "Chianti est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -per le brevi percorrenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;