Da domani l’Italia potrebbe trovarsi di fronte a una forte perturbazione, con venti intensi e temporali che interesseranno diverse regioni. Le previsioni indicano un peggioramento nelle condizioni meteorologiche, con maltempo diffuso che potrebbe durare diversi giorni. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle allerte meteo per le aree più colpite.

Burrasca tra i termini più ricercati del momento: da domani vento forte, temporali e maltempo diffuso. Ecco le regioni più colpite e le previsioni aggiornate.. ROMA – La parola “burrasca” è tra le più cercate del momento su Google e riflette una situazione meteo in rapido peggioramento. A partire da domani, l’Italia sarà interessata da una nuova fase di maltempo con vento forte, piogge e instabilità diffusa. Secondo le previsioni dei principali centri meteorologici, un vortice perturbato attraverserà la Penisola portando fenomeni anche intensi, soprattutto al Centro-Nord e sulle Isole. Venti fino a burrasca e temporali. È previsto un deciso rinforzo dei venti fino a burrasca, con raffiche che potranno superare i 60-70 kmh.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Burrasca in arrivo sull’Italia? Vento forte e temporali da domani

Maltempo in Italia: quattro perturbazioni in arrivo con piogge, temporali e vento forteL’Italia sta per attraversare una fase meteorologica instabile: tra giovedì 5 e domenica 8 febbraio sono attese quattro perturbazioni che...

Maltempo sull’Italia, previsti temporali e vento forte: “Atteso il passaggio di quattro perturbazioni”Tra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni.

Raffiche fortissime di vento sul lago, allerta per tutta la giornata: la nostra presa diretta