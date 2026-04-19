Maltempo allerta meteo gialla domani 20 aprile in Molise per rischio temporali | le zone colpite

Domani 20 aprile 2026, nel Molise sarà in vigore un’allerta meteo gialla a causa di un fronte perturbato che interessa diverse zone della regione. La Protezione Civile ha segnalato il rischio di temporali, con effetti che potrebbero interessare molte aree del territorio. La condizione di allerta riguarda principalmente le zone centrali e settentrionali della regione, dove si prevedono possibili precipitazioni intense.

Gli effetti di un fronte perturbato portano nuovo maltempo in alcune regioni dell'Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 20 aprile 2026, allerta meteo gialla su gran parte del Molise per rischio temporali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Allerta meteo gialla domani 18 aprile in Molise per rischio idrogeologico: le zone colpiteTempo asciutto e soleggiato sull’Italia ma persistono condizioni di rischio idrogeologico per il Molise. Leggi anche: Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico: le zone colpite Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Maltempo, allerta meteo gialla su Campania centro-meridionale; Arriva il maltempo: diramata un'allerta meteo in Abruzzo. Maltempo, allerta meteo gialla domenica 19 aprile per temporali: le regioni colpiteDomenica 19 aprile allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna e Lombardia. Si indebolisce l’alta pressione e torna l’instabilità al Nord con rovesci e lieve calo termico, mentre al Centro-Sud il ... fanpage.it Meteo, scatta l'allerta gialla il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni a rischioProsegue stato di allerta meteo gialla anche il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal rischio di piogge e criticità. meteo.it Maltempo, è allerta meteo per domenica 19 aprile Le regioni colpite - facebook.com facebook