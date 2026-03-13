Maltempo in Liguria | piogge intense e vento fino a 70 km h

Il maltempo si è abbattuto sulla Liguria con piogge intense e vento che ha raggiunto i 70 kmh. Le precipitazioni si sono fatte sentire già nelle prime ore del giorno e continuano a interessare diverse zone della regione. Le autorità hanno emesso allerte e invitano alla prudenza, mentre le condizioni meteo rimangono instabili nel corso del fine settimana.

Il cielo di oggi, venerdì 13 marzo 2026, nasconde una minaccia che si farà sentire con forza nel fine settimana. L'Agenzia Regionale Protezione Civile ha attivato un sistema di allerta gialla idrologica e per temporali valido per sabato 14 marzo. La perturbazione in arrivo dalla Francia porterà piogge diffuse sul Centro-Ponente già dal mattino, estendendosi poi verso il Levante durante la giornata. I venti meridionali raggiungeranno intensità decisa, con raffiche di burrasca fino a 70 kmh sui settori costieri e crinali. I cumulati pluviometrici saranno particolarmente elevati nello Spezzino a causa dell'orografia locale. Il mare diventerà molto mosso dal pomeriggio in poi.