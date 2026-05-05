In Mali, gruppi islamisti stanno cercando di avviare un processo di “normalizzazione” delle proprie attività. Tra questi, Jnim, acronimo di Jamaat Nu?rat al-Islam wa-l muslimin, rappresenta la branca più significativa di Al Qaeda nel Sahel. La presenza di questa organizzazione è documentata come una delle più influenti nella regione, con azioni e strategie che coinvolgono diverse aree del territorio.

Jnim è acronimo di Jamaat Nu?rat al-Islam wa-l muslimin e rappresenta di fatto la costola di Al Qaeda più importante in tutto il Sahel. Il 25 aprile i miliziani hanno avviato un’offensiva su più fronti contro le istituzioni centrali e l’impressione è che adesso il gruppo, in vista di possibili ribaltoni, voglia accreditarsi come forza di governo. Il tutto grazie a un’inedita alleanza con le forze tuareg, nata dal fatto che le due fazioni hanno un nemico in comune: il governo del generale Assimi Goita. Esattamente come visto in Siria nel 2024, con la “normalizzazione” del Fronte Al Nusra, anche il Jnim punta a diventare accettabile agli occhi interni e soprattutto davanti le cancellerie internazionali.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mali, così gli islamisti puntano al processo di “normalizzazione”

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