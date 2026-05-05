Mali così gli islamisti puntano al processo di normalizzazione
In Mali, gruppi islamisti stanno cercando di avviare un processo di “normalizzazione” delle proprie attività. Tra questi, Jnim, acronimo di Jamaat Nu?rat al-Islam wa-l muslimin, rappresenta la branca più significativa di Al Qaeda nel Sahel. La presenza di questa organizzazione è documentata come una delle più influenti nella regione, con azioni e strategie che coinvolgono diverse aree del territorio.
Jnim è acronimo di Jamaat Nu?rat al-Islam wa-l muslimin e rappresenta di fatto la costola di Al Qaeda più importante in tutto il Sahel. Il 25 aprile i miliziani hanno avviato un’offensiva su più fronti contro le istituzioni centrali e l’impressione è che adesso il gruppo, in vista di possibili ribaltoni, voglia accreditarsi come forza di governo. Il tutto grazie a un’inedita alleanza con le forze tuareg, nata dal fatto che le due fazioni hanno un nemico in comune: il governo del generale Assimi Goita. Esattamente come visto in Siria nel 2024, con la “normalizzazione” del Fronte Al Nusra, anche il Jnim punta a diventare accettabile agli occhi interni e soprattutto davanti le cancellerie internazionali.🔗 Leggi su It.insideover.com
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