La saldatura tra l’estrema sinistra di Melenchon e gli islamisti | così Lfi è pronta ad allearsi col diavolo per qualche voto

Quella di Jean-Luc Melenchon, secondo un editoriale di Charlie Hebdo del gennaio 2022, è una «sinistra Allahu akbar». In poche parole, il deputato e capo de La France insoumise solidarizza con la base islamica del Paese, oltre a quella dei nuovi comunisti. Basti pensare ai suoi slogan: «Lavoratori di tutto il mondo unitevi». E ancora: «Fratelli musulmani benvenuti nella France insoumise». Da qui si riconosce una netta correlazione ideologica tra la dottrina musulmana e i fondamenti della sinistra radicale, che emerge anche dall’ultima Commissione d’inchiesta parlamentare francese sul fenomeno dell’islamismo d’Oltralpe.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: A Torino già pronta la sommossa contro “gli Usa imperialisti”: la manifestazione dell’estrema sinistra per Maduro

Leggi anche: Francia, l’assassinio di Quentin travolge LFI: il giustificazionismo di Mélenchon e la questione “antifa”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Assalti ai treni e saldatura tra estremismi: l’allarme di Piantedosi; Gli assalti ai treni sono terrorismo. In Italia c'è una saldatura tra islam e antagonisti Il futuro? Torno prefetto; Engineering Industries eXcellence: così l’IA entra nella simulazione e nel digital twin della manifattura; C'è una saldatura tra antagonisti e islamismo estremista, dice Piantedosi. Vertice al Viminale.

C'è una saldatura tra antagonisti e islamismo estremista, dice Piantedosi. Vertice al ViminaleGli specialisti dell'antiterrorismo sono al lavoro, dice il ministro a proposito dei sabotaggi alle linee ferroviarie. Oggi al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ci sarà anche Ferrovie. S ... ilfoglio.it

Gli assalti ai treni sono terrorismo. In Italia c'è una saldatura tra islam e antagonisti. Il futuro? Torno prefettoIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in vista del Comitato con polizia, intelligence e Fs di oggi al Viminale: Quanto prima arriveranno i risultati. Sui migranti: Chi libera un criminale clan ... msn.com