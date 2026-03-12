Tutte le storie portano al museo si parte da Palazzo Bonocore | laboratorio per bambini ispirato allo stile liberty

A Palermo riparte la rassegna “Tutte le storie portano al museo”, che quest’anno torna con la sua ottava edizione. La manifestazione, curata da CoopCulture, prevede attività didattiche e culturali rivolte a bambini e famiglie, iniziando dal laboratorio ispirato allo stile liberty all’interno di Palazzo Bonocore. L’evento si svolge con l’arrivo della primavera, offrendo diverse iniziative per coinvolgere il pubblico più giovane.

Dal 14 marzo al 24 maggio 2026, il sabato e la domenica alle ore 11 o alle 16, prenderà vita un ricco calendario di appuntamenti tra visite didattiche, laboratori creativi, visite-gioco e cacce al tesoro pensati per avvicinare i più piccoli al mondo della cultura in modo coinvolgente e partecipato. La rassegna coinvolge alcuni dei principali luoghi della cultura della città: l'Orto Botanico di Palermo, il Museo di Zoologia Pietro Doderlein, il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, il RISO – Museo d'Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia, lo Palazzo Chiaromonte-Steri e Palazzo Bonocore.

