Nell'ultimo livello della giornata di ieri è scoppiata la bolla all'EPT di Parigi con Custodio che ha visto la sua coppia di re non reggere contro A8. A premio sono andati 11 italiani. Oggi è tempo di day 3 con ancora tanti pretendenti al titolo. La diretta streaming dell'EPT è visibile su Gazzetta Al Palazzo dei Congressi abbiamo visto mani decisamente istruttive e scoppi dolorosi. Oggi si replica sperando che i colori azzurri possano scalare il chipcount. Il Main Event dell'EPT di Parigi vivrà il proprio day3 e tutta l'action sarà visibile in diretta streaming sul nostro sito Dopo lo scoppio della bolla, mancava mezzo livello a fine giornata ma, come spesso succede, i corti o hanno raddoppiato o sono passati alla cassa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Main Event EPT Parigi: restano in 179. Il day 3 in diretta streaming

