Il giorno due del Main Event ISOP inizia con 215 giocatori ancora in gara, ma il loro numero potrebbe aumentare perché si possono ancora iscrivere fino alla fine dei tre livelli di late registration. Durante il primo giorno, molti hanno deciso di tentare la fortuna, alcuni rimasti in corsa anche dopo aver affrontato turni difficili. La sala da gioco si riempie pian piano di appassionati che sperano di arrivare in fondo.

Sono 215 i giocatori che, dopo la fine dei flight di day1, si ritroveranno al tavolo. Numero però destinato a salire visto che ci sono ancora tre livelli di late registration. Solo allora sapremo numeri e premi finali. L'ultimo torneo del sabato lo vince un ragazzo alla prima esperienza live Per raccontarvi la storia del giorno dobbiamo però partire dalla notte. Il Main Event, che aveva giocato gli ultimi due flight di day 1, era già finito. Al terzo piano del Casinò di Campione restava da disputare il tavolo finale del Saturday Night, un evento in giornata singola. Il testa a testa finale era uno scontro generazionale: da una parte Carmelo Vasta che non ha certo bisogno di presentazioni dato che è seduto ai tavoli di Texas da oltre un ventennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tempo di day 2 al Main Event ISOP: ecco la situazione

Claudio Di Giacomo ha stabilito un nuovo record durante il secondo giorno del Main Event delle Italian Series of Poker, arrivando a raccogliere oltre il doppio delle chips rispetto al secondo classificato.

Questa mattina, il Day 2 del PokerStars Open Main Event prende il via con numeri in crescita rispetto a ieri.

