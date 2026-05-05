Durante una trasmissione televisiva dedicata alla festa scudetto dell’Inter, il giornalista di Mediaset ha pronunciato una battuta che ha suscitato molte reazioni sui social. Sabatini ha poi precisato di non aver mai offeso Napoli e ha accusato alcuni di aver travisato le sue parole. Le polemiche sono nate rapidamente, portando a diverse discussioni online e sui mezzi di comunicazione.

Una battuta infelice durante la diretta televisiva sulla festa scudetto dell’Inter ha scatenato un’ondata di polemiche sui social network contro Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset. Il riferimento al confronto tra le celebrazioni milanesi e quelle napoletane dello scorso anno ha innescato critiche da parte dei tifosi del Napoli, spingendo il cronista a intervenire pubblicamente per chiarire le sue parole. L’episodio si è verificato nella tarda serata della vittoria dello scudetto nerazzurro, quando l’inviata di Mediaset Monica Vanali, in collegamento da Piazza Duomo, ha commentato il progressivo svuotamento della piazza spiegando che “a Milano lavorano e quindi in tanti sono andati a casa”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mai offeso Napoli”: Sabatini contro le polemiche, “Hanno travisato le mie parole”

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