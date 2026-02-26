POZZOLENGO (Brescia) Dalla nascita, 93 anni fa, vive a Pozzolengo, sulle colline moreniche del Garda bresciano. Ma, Franco Piavoli, fino a quando possiamo spingerci nel passato per ritrovare le radici della sua famiglia? "La memoria mi riporta a mio padre Vincenzo, medico condotto proprio qui per 43 anni. Il primo film che ho girato a 20 anni è stato “Ambulatorio”, riprendendo i suoi pazienti in sala d’aspetto. Mio nonno Giuseppe, contadino, che teneva capre e cavallo nella casa in cui tuttora vivo, è morto quando avevo 7 anni. Ma ho fatto in tempo ad assimilare i messaggi che mi ha trasmesso". È questo ineguagliabile “giardino del Garda” a trattenere chi ci abita? "Hanno queste colline, sì, ondulazioni molto dolci e sinuose: terra di mare, mare di terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le visioni del regista Piavoli. Io, eterno Ulisse sul Garda mai lascerei le mie colline

Escursione tra i borghi e le colline del Lago di GardaUna piacevole escursione lungo i sentieri che collegano Monte Moscal e Monte San Michele.

Stasera JustMe Garda Lake, protagonista della vita notturna sul Lago di Garda, accoglierà come ospiti Merk & Kremont noti per la loro musica elettronica, le hit internazionali e le produzioni per artisti come Fabio Rovazzi e Il PaganteStasera JustMe Garda Lake, protagonista della vita notturna sul Lago di Garda, accoglierà come ospiti Merk & Kremont,Federico Mercuri (Merk) e...

Discussioni sull' argomento Le visioni del regista Piavoli. Io, eterno Ulisse sul Garda mai lascerei le mie colline; Frederick Wiseman, meraviglia e umanità di uno sguardo che scopre il mondo; Anteprima UN BEL GIORNO | Introducono il film il regista e protagonista Fabio De Luigi e l'attrice Virginia Raffaele; AL VIA I BANDI DI CONCORSO DEL 12° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO, A MILANO DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2026.