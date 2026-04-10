Fidanza contro la manipolazione | Hanno distorto le mie parole

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha espresso forti critiche riguardo alla gestione di un’intervista pubblicata di recente, in cui si sarebbe verificata una distorsione delle sue parole. Secondo quanto dichiarato, alcune affermazioni rilasciate nel dicembre 2023 sono state modificate attraverso tagli e rielaborazioni, alterando così il significato originale delle sue dichiarazioni. Fidanza ha contestato pubblicamente questa manipolazione, sostenendo che le sue parole siano state distorte.

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza ha contestato duramente la gestione editoriale di un’intervista riguardante il suo passato legame con Gioacchino Amico, accusando una manipolazione dei contenuti avvenuta tramite il taglio e il cucito di dichiarazioni rilasciate nel dicembre 2023. La polemica nasce dalla pubblicazione di alcuni passaggi video che coinvolgono anche una fotografia scattata tra Amico e Giorgia Meloni, elementi che secondo l’esponente servirebbero a alimentare teorie su presunte vicinanze con organizzazioni criminali. La ricostruzione cronologica del rapporto con Amico. Il cuore della disputa risiede in un colloquio avvenuto durante l’evento Atreju, quando Giorgio Mottola si avvicinò alla telecamera per interrogare Fidanza in merito al suo incontro con Amico risalente al 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fidanza contro la manipolazione: “Hanno distorto le mie parole Glenn Close contro Trump e l’Ice: «Sono indignata e disgustata. Segnatevi le mie parole: ci sarà un prezzo da pagare»Glenn Close spiega di essersi sentita «costretta a intervenire», dopo mesi trascorsi in gran parte fuori dagli Stati Uniti, a osservare da lontano... Senato: nuovo reato contro le sette e la manipolazioneLa commissione giustizia del Senato ha ascoltato oggi, giovedì 12 marzo 2026, la presidente dell'associazione ligure La Pulce nell'Orecchio per... Si parla di: Ue, Fidanza (FdI-Ecr): manipolazione del Fatto Quotidiano, intervista pubblicata oggi è del 2023; Fidanza (Fdi): Intervista mafia del 2023, la replica al Fatto Quotidiano e a Report. Fidanza (Fdi): Intervista mafia del 2023, la replica al Fatto Quotidiano e a ReportIl capodelegazione nel Parlamento Europeo Carlo Fidanza (Fdi) accusa il giornale di aver pubblicato oggi una sua vecchia intervista sulla mafia del 2023, manipolandola e spacciandola per attuale. adnkronos.com