In un mondo sempre più frenetico, molte persone cercano di stabilizzare la propria giornata attraverso semplici abitudini. Tra queste, alcune scelgono di integrare il magnesio nella routine quotidiana come supporto al benessere generale. Martina Colombari ha condiviso alcuni dei suoi rituali, sottolineando come piccoli gesti possano contribuire a mantenere il ritmo in giornate dense di impegni e attività.

N on esiste una formula perfetta per affrontare giornate piene di impegni. Ma esistono piccoli gesti quotidiani che aiutano a ritrovare il proprio ritmo. È da questa idea che nasce “Daily Talks with Martina”, il progetto realizzato da iO Donna insieme a Magnesio Supremo, che racconta una giornata nella vita di Martina Colombari – attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1991 – attraverso un video intimo e spontaneo. Il racconto segue diversi momenti della sua routine: dalla colazione del mattino alle call di lavoro, dallo studio dei copioni all’allenamento a casa, fino alla preparazione per uscire la sera. Una giornata normale, fatta di impegni e pause, in cui piccoli rituali diventano strumenti per ritrovare energia ed equilibrio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Magnesio e benessere quotidiano: i rituali di Martina Colombari

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