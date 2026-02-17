Martina Colombari special guest di Lubiam

Martina Colombari ha partecipato come ospite speciale alla presentazione della nuova collezione di Lubiam, avvenuta nel cuore di Milano. La maison ha mostrato la linea femminile autunnoinverno 2026-27 di L.B.M.1911, creata da Giovanni Bianchi, in un evento nel suo showroom di via Ludovico il Moro. La collezione si distingue per uno stile deciso e moderno, pensato per donne che vogliono sentirsi forti e indipendenti.

Fierce- fiero, è il concept della nuova collezione femminile autunnoinverno 2026–27 di L.B.M.1911. Presentata nello show room milanese di via Ludovico il Moro, il guardaroba disegnato da Giovanni Bianchi guarda a una femminilità lucida e autonoma. Ad interpretarla, nel ruolo di special guest, c'è Martina Colombari che si racconta in questa intervista. Domanda: come è nata questa collaborazione con Lubiam? Risposta: Giacca e pantalone, io mi sento bene vestita così. Quando mi hanno chiesto di collaborare con Lubiam, ho voluto vedere la collezione e capire il progetto, perché per diventare un utente consapevole bisogna provare.