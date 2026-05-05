Magnanimo campion | Passeggiata creativa tra poesia e sport
Durante la sedicesima edizione del festival Europa in Versi, promosso dalla Casa della Poesia di Como, si terrà un reading itinerante tra l’hangar dell’aeroclub, lo stadio Sinigaglia e l’antica nevera del Tennis Como. L’evento, organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni, vedrà la partecipazione di poeti europei e una passeggiata creativa che unisce poesia e sport, offrendo un percorso tra luoghi della città e momenti di lettura pubblica.
Reading itinerante tra l'hangar dell'Aeroclub Como, lo stadio Sinigaglia e l'antica nevera del Tennis Como con i poeti di Europa in Versi Nell'ambito della sedicesima edizione del festival Europa in Vesi, promosso dalla Casa della Poesia di Como, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza la.🔗 Leggi su Quicomo.it
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