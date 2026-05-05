Magnanimo campion | Passeggiata creativa tra poesia e sport

Durante la sedicesima edizione del festival Europa in Versi, promosso dalla Casa della Poesia di Como, si terrà un reading itinerante tra l’hangar dell’aeroclub, lo stadio Sinigaglia e l’antica nevera del Tennis Como. L’evento, organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni, vedrà la partecipazione di poeti europei e una passeggiata creativa che unisce poesia e sport, offrendo un percorso tra luoghi della città e momenti di lettura pubblica.