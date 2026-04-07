Poesia e natura nel cuore del Partenio | una passeggiata letteraria tra faggete e panorami sul Monte Calvarine

Nel cuore del Parco Regionale del Partenio, un percorso tra faggete e panorami sul Monte Calvarine si svolge tra boschi silenziosi e radure incontaminate. Questa passeggiata letteraria unisce l’attività di trekking alla poesia, offrendo un’esperienza immersiva nella natura senza altre interpretazioni o commenti. Il cammino si svolge lungo sentieri ben segnalati, attraversando ambienti naturali ancora intatti e punti di vista che affacciano su paesaggi suggestivi.

Nel Parco Regionale del Partenio, tra boschi silenziosi, radure e scorci incontaminati, prende vita un'escursione che unisce il movimento lento del trekking alla parola poetica. Un'esperienza pensata per chi vuole camminare con calma, respirare aria di montagna e lasciarsi trasportare — dal bosco e dalle parole. Il sentiero, classificato di difficoltà escursionistica, si sviluppa per 11,7 chilometri con un dislivello di 465 metri e richiede circa sei ore di cammino. È adatto a chi è allenato a camminare e cerca qualcosa di più di una semplice passeggiata. Si consigliano scarpe da trekking e giacca antivento; acqua in abbondanza, pranzo al sacco e bastoncini per chi li preferisce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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