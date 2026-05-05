Maglie granata e scalzi I bimbi del Madagascar vincono il torneo di calcio

Nel cuore del Madagascar, un gruppo di bambini ha conquistato un torneo di calcio, indossando maglie granata e senza scarpe. La vittoria si è svolta in una località lontana dalla città italiana, portando alla ribalta il talento di questi giovani sportivi. L’evento ha coinvolto diverse squadre, e i vincitori sono stati premiati per le loro prestazioni sul campo. La competizione ha attirato l’attenzione di molti appassionati della zona.

C’è una Reggiana che vince a migliaia di chilometri di distanza dalla nostra città. I bambini della Scuola Cattolica ’San Giuseppe’ di Ambalamarina in Madagascar, situata a circa cento chilometri a ovest della città principale Ambositra, hanno vissuto un momento indimenticabile con addosso le maglie granata. Il Csi reggiano è solito raccogliere materiale sportivo dismesso dalle società della provincia per poi donarlo a ragazzi meno fortunati. Il dirigente Csi Angelo Campani ha consegnato il materiale al sacerdote malgascio don Jeannot Randriamikajy, in forza come collaboratore pastorale nell’unità Madonna della Neve nel forese alle porte di Reggio; grazie alla presenza ultracinquantennale della missione diocesana sull’isola africana, infine, sono arrivate ad Ambalamarina le divise da gioco dismesse della Reggiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maglie granata e scalzi. I bimbi del Madagascar vincono il torneo di calcio Notizie correlate Pallavoliste derubate a Roma prima del torneo: "Ridateci le maglie, senza non possiamo giocare"Disavventura a Roma per la formazione Under 16 della Uyba Volley, società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio (Varese), fresca vincitrice... Maglie consegnate ai tifosi, maxi multa. Sanzionati tutti e 23 i giocatori granataVentitré giocatori del Pontedera, ossia tutti quelli che erano in lista nella sfida di sabato persa in casa col Guidonia, multati con 500 euro a...