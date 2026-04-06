Prima del torneo a Roma, alcune pallavoliste under 16 sono state vittime di un furto. Durante il viaggio, sono state sottratte le loro maglie, causando disagi prima della partita. Le ragazze, appartenenti a una squadra di Busto Arsizio, si sono rivolte alle autorità chiedendo che le maglie vengano restituite, sottolineando che senza di esse non possono partecipare alla gara.

Disavventura a Roma per la formazione Under 16 della Uyba Volley, società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio (Varese), fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria. Impegnate per alcuni giorni nella Capitale nel prestigioso "XV Randazzo International Tournament 2026", le pallavoliste sono rimaste vittime di un furto. Il pulmino, parcheggiato nelle vicinanze della palestra dove si erano appena svolte le premiazioni, è stato saccheggiato da ignoti che, dopo averlo aperto, hanno rubato i borsoni delle ragazze, oltre agli iPad utilizzati da giocatrici e allenatori. Il danno più grave riguarda proprio la sparizione delle divise: senza maglie le giocatrici non potranno scendere in campo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pallavoliste derubate a Roma prima del torneo: "Ridateci le maglie, senza non possiamo giocare"

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#Pallavoliste dell'Under 16 dell'Uyba #BustoArsizio derubate nei giorni scorsi a #Roma, dove hanno preso parte a un torneo internazionale ottenendo un brillante secondo posto. Dopo la gioia per il risultato, l'amara sorpresa facebook

Le pallavoliste under 16 di Busto Arsizio in trasferta a Roma derubate di tutti i loro averi e con il pulmino della squadra trapanato hanno sperimentato sulla loro pelle le conseguenze immediate del grande progetto geopolitico di Garibaldi. x.com