Tutti e 23 i giocatori del Pontedera coinvolti nella partita di sabato contro il Guidonia sono stati multati con 500 euro ciascuno dal giudice sportivo. Oltre alle multe, sono state consegnate anche maglie ai tifosi. La decisione riguarda la presenza di giocatori in lista durante la partita, che si è conclusa con una sconfitta casalinga per il Pontedera.

Ventitré giocatori del Pontedera, ossia tutti quelli che erano in lista nella sfida di sabato persa in casa col Guidonia, multati con 500 euro a testa dal giudice sportivo. Il motivo di questa decisione sta nel fatto che a fine gara è scoppiata la contestazione degli ultras della gradinata nord Diego Savelli, che hanno chiamato a rapporto la squadra. In un clima di forte tensione, i tifosi hanno preteso che i calciatori si togliessero la maglia e che gliela consegnassero, e questo loro hanno fatto. L’accaduto non è passato inosservato ai componenti della procura federale presenti, i quali hanno consegnato una relazione al giudice sportivo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maglie consegnate ai tifosi, maxi multa. Sanzionati tutti e 23 i giocatori granata

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