Morbegno dopo 20 anni apre il parcheggio atteso da una generazione

A Morbegno, dopo due decenni, è stato inaugurato un nuovo parcheggio che offre 221 posti auto, di cui 8 riservati alle persone con disabilità. La struttura si trova nell’area dell’ex campetto delle suore, e la sua apertura rappresenta un risultato atteso da molti cittadini che hanno vissuto l’attesa nel tempo. La realizzazione di questa infrastruttura ha coinvolto un intervento di riqualificazione dell’area.