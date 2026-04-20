Morbegno dopo 20 anni apre il parcheggio atteso da una generazione
A Morbegno, dopo due decenni, è stato inaugurato un nuovo parcheggio che offre 221 posti auto, di cui 8 riservati alle persone con disabilità. La struttura si trova nell’area dell’ex campetto delle suore, e la sua apertura rappresenta un risultato atteso da molti cittadini che hanno vissuto l’attesa nel tempo. La realizzazione di questa infrastruttura ha coinvolto un intervento di riqualificazione dell’area.
Dopo vent’anni di attesa, Morbegno ha il suo nuovo parcheggio: 221 posti auto complessivi, di cui 8 riservati alle persone con disabilità, realizzati nell’area dell’ex campetto delle suore. Un’opera attesa da tempo, che punta a rispondere alla cronica carenza di stalli a ridosso del centro e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Panoramica sull’argomento
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, Morbegno, cittadina della Valtellina in provincia di Sondrio, famosa in tutto il territorio alpino per il formaggio - facebook.com facebook