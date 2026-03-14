La pista ciclabile è realtà | un risultato atteso da anni

Il 13 marzo nel comune di Borgo Veneto si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Cavazocche, in località Megliadino San Fidenzio. L’opera, attesa da anni, è stata ufficialmente aperta al pubblico, rappresentando un risultato concreto per la mobilità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità e dei residenti della zona.

L'opera era attesa da anni. Ieri 13 marzo nel comune di Borgo Veneto si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo via Cavazocche, in località Megliadino San Fidenzio. L’intervento rappresenta un passo significativo nel potenziamento della mobilità sostenibile e nella messa in sicurezza degli spostamenti di pedoni e ciclisti. L’opera ha previsto la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto lungo circa 1,3 chilometri, dotato di illuminazione su tutto il tracciato e di attraversamenti in sicurezza, migliorando in modo concreto la fruibilità e la sicurezza della viabilità locale. Il... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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