Maggio europeo un fitto calendario di incontri | si comincia con lo scrittore Arturo Lattuneddu

Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, una giornata che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950 e celebra i principi di pace e cooperazione tra i paesi europei. Durante il mese di maggio si tengono numerosi incontri e iniziative legate a questa ricorrenza. Tra gli eventi in programma, è prevista una presentazione condotta dallo scrittore Arturo Lattuneddu. La giornata coinvolge diverse figure e si svolge in vari contesti istituzionali e culturali in tutta Europa.

Ogni anno il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, giornata simbolo di pace, cooperazione e unità tra i popoli europei, che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, alla base del processo di integrazione europea.Anche Forlì partecipa al Maggio europeo 2026 – Europa in Romagna, il programma.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Francavilla, Settimana Santa: fitto calendario di mostre, concerti e incontri culturaliLa città si apre a un percorso che intreccia fede, memoria e produzione culturale contemporanea. Referendum sulla Giustizia, il Comitato per il No Valdarno lancia un fitto calendario di incontri pubbliciArezzo, 25 febbraio 2026 – A meno di un mese dal referendum sulla giustizia, il Comitato per il No Valdarno ha presentato un calendario dettagliato...