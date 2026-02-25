referendum sulla giustizia il comitato per il no valdarno lancia un fitto calendario di incontri pubblici

Arezzo, 25 febbraio 2026 – A meno di un mese dal referendum sulla giustizia, il Comitato per il No Valdarno ha presentato un calendario dettagliato di incontri pubblici che attraverseranno l’intero territorio della vallata. La serie di appuntamenti coinvolgerà numerosi comuni del Valdarno e vedrà la partecipazione di giuristi, accademici ed esponenti politici di rilievo nazionale, con l’obiettivo di stimolare un confronto approfondito e informato sui contenuti della riforma costituzionale. Il primo incontro è previsto per venerdì 27 febbraio alle ore 21.00 presso l’Aula Consiliare di Terranuova Bracciolini, dove interverranno il dottor David Ermini e il dottor Giulio Monferini. L’iniziativa si propone di avviare un percorso di dibattito pubblico, con l’attenzione rivolta sia agli aspetti tecnici della riforma sia alle ricadute pratiche per il funzionamento della giustizia nel Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche:

Referendum sulla Giustizia, il Comitato SìSepara sostiene l’appello di 33 avvocati del Valdarno

E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno

Referendum giustizia, Grosso (Comitato No): La politica con la riforma vuole evitare disturbi

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla giustizia e salute. Perchè votare NO; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza.

Referendum. L’Anpi si schiera per il No con attori, artisti e giornalisti: La riforma colpisce la divisione dei poteri e la lotta ai politici corrottiAttori, musicisti e intellettuali firmano l'appello dell'Anpi per il No al referendum: La riforma minaccia l'indipendenza della magistratura ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, in campo i magistrati per il Sì: Garantirà trasparenza. È ora di cambiareScendono in campo anche le toghe pro-riforma della giustizia, con una maratona oratoria. Sabato 28 febbraio, dalle ore 10.30, a Palazzo Wedekind ... iltempo.it

#tagada Marco Lisei afferma che il clima teso sul Referendum Giustizia è stato creato da chi vota NO. E su Fazzolari: "Ha risposto ad una domanda" x.com

Referendum giustizia, prosegue il dibattito fra le ragioni dei sì e quelle del no - facebook.com facebook