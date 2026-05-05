Maggio dei Libri | un mese di eventi organizzati dalla Compagnia dei Lepini

Nel mese di maggio si svolge la XVI edizione del Maggio dei Libri, una campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura. La manifestazione è organizzata dalla Compagnia dei Lepini e prevede diversi eventi distribuiti nel territorio. Questa iniziativa si ripete annualmente con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Durante il mese, si tengono incontri, presentazioni di libri e attività culturali legate al mondo della lettura.

Torna puntuale ogni anno il Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura giunta alla sua XVI edizione. Come è ormai consuetudine ogni anno la Compagnia dei Lepini aderisce all’iniziativa con una serie di eventi dedicati ai libri che valorizzano il patrimonio culturale.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Maggio dei libri, il calendario della Compagnia dei LepiniTorna anche nel 2026 il “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura che, dal 23 aprile al 31 maggio, coinvolge istituzioni,... Riposto presenta "Il Maggio dei Libri": un mese di cultura, lettura e partecipazioneÈ stato presentato nel Salone municipale il programma de ‘Il Maggio dei Libri 2026’, la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Il Maggio dei Libri: quattro incontri con autori e bestseller in Biblioteca A. Corghi: giovedì 7 maggio il primo appuntamento; Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania Notizie; A libro aperto: la rete Minerva Csv partecipa a Il Maggio dei libri 2026. Storia di Mat inaugura Il maggio dei libri 2026 a San Giovanni ValdarnoSabato 9 maggio alle 17,30 la presentazione del toccante libro di Monica Crestini nell’ambito della rassegna Le piazze del sapere ... lanazione.it Riposto presenta ‘Il Maggio dei Libri’: un mese di cultura, lettura e partecipazioneÈ stato presentato nel Salone municipale il programma de ‘Il Maggio dei Libri 2026’, la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Riposto, che per tutto il mese di […] ... blogsicilia.it RIGENERAZIONE URBANA - INAUGURAZIONE BORGO CAFASSO Sabato 9 Maggio, alle 18 l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum inaugura la terza opera pubblica nel giro di pochi giorni. Il taglio del nastro questa volta sarà a Cafasso, per la n - facebook.com facebook