Una donna e la sua figlia sono state trovate morte per avvelenamento da ricina. Le autorità hanno analizzato il traffico Wi-Fi e nove dispositivi elettronici appartenenti alla famiglia. Le indagini si concentrano su eventuali conversazioni o attività digitali avvenute nel giorno della morte, con l’obiettivo di ottenere informazioni utili dal materiale informatico sequestrato. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle risultanze delle analisi.

L'obiettivo degli inquirenti è quello di estrarre, dal materiale informatico sequestrato, dati come chat, email e contenuti digitali al fine di ottenere informazioni su chi era presente o è entrato nella casa della famiglia Di Vita nei giorni in cui sarebbe avvenuto l'avvelenamento Le indagin.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate da ricina, analizzati wifi e 9 dispositivi dei Di Vita: nel mirino chat nel giorno del decesso

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Panoramica sull’argomento

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