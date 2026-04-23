Le autorità hanno sequestrato il cellulare di Alice Di Vita, 19 anni, nel corso delle indagini sull’avvelenamento di madre e figlia avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre, che ha portato alla loro morte. Dalle analisi delle comunicazioni digitali sono stati estratti chat e email, con appunti sui pasti consumati. La polizia si sta concentrando su queste conversazioni per ricostruire i movimenti e le eventuali intenzioni di Alice.

Le indagini sul giallo della ricina si indirizzano su Alice Di Vita, la 19enne figlia e sorella delle due vittime morte tra il 27 e il 28 dicembre scorso per avvelenamento, dopo aver consumato un pasto nella loro abitazione a Pietracatella, in Molise. La procura di Larino che ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio premeditato, lo scorso 13 aprile ha sequestrato il cellulare della ragazza, l'unica che non aveva preso parte alla cena in famiglia del 23 dicembre, dopo la quale la mamma Antonella, la sorella Sara di 15 anni e il papà Gianni hanno iniziato a sentirsi male (e solo quest'ultimo è sopravvissuto). I pasti...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina, sequestrato il cellulare della sorella Alice. «Nel mirino chat e mail, aveva annotato i pasti consumati»

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