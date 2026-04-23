Un accertamento "irripetibile" sul cellulare di Alice Di Vita, sorella e figlia delle due vittime dell’avvelenamento, coinvolgerà email e chat tra i familiari al fine di verificare i rapporti tra questi ultimi e i cinque medici indagati per omicidio colposo Potrebbe esserci una svolta importa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate, sequestrato cellulare della sorella Alice: "Nel mirino chat e mail, annotò pasti consumati"

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