Nel derby tra le due squadre di Milano, i nerazzurri hanno ottenuto la loro vittoria numero 21 contro le 19 del Milan. Con questo risultato, la squadra di Chivu si porta a due punti di vantaggio rispetto ai rossoneri, che continuano a cercare la loro seconda stella. La partita ha visto gli interisti allungare sul rivale in classifica, consolidando la loro posizione nel campionato.

Madonnina, quanti scudetti! Milano continua la collezione, arriva a 40 titoli. L’Inter è campione d’Italia per la 21ª volta, nello speciale derby stacca il Milan, a quota 19. I nerazzurri, sotto la guida di Chivu, allungano il vantaggio in città, in una volata che dura dal 1908, cioè dalla fondazione del club ora detentore. È un lungo testa a testa, spesso caratterizzato da strappi, cicli d’oro, a fasi alterne per tutto il Novecento e negli anni più recenti. Nel gran premio di Milano l’Inter sfoggia due stelle. Il Milan ha dovuto sudare sette camicie per conquistare la prima: ha un motivo in più per ritentare l’assalto al tricolore, I nerazzurri hanno conquistato tre degli ultimi sei scudetti e sono riusciti a sorpassare i rossoneri nel 2021 con Conte e hanno poi allungato il distacco nel 2024 con Inzaghi e adesso con Chivu.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madonnina, quanti scudetti! Nel derby tricolore i nerazzurri allungano sul Diavolo: 21 a 19

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