L’Inter passa a Lecce e lancia la fuga scudetto | i nerazzurri allungano a più dieci sul Milan

L’Inter ha vinto 2-0 a Lecce, segnando due gol nel secondo tempo, dopo aver perso in Champions contro il Bodo-Glimt. La squadra nerazzurra ha approfittato di questa vittoria per allungare a dieci punti sul Milan in classifica, rafforzando la posizione in campionato. La squadra ha mostrato determinazione e ha controllato il match, portando a casa i tre punti senza troppi rischi. La prossima partita si avvicina, e i nerazzurri cercano continuità.

L' Inter passa 2-0 al Via del Mare contro il Lecce e si riscatta dopo la pesante sconfitta col Bodo-Glimt in Champions. La squadra di Chivu continua la corsa in testa alla classifica e mette da parte le numerose assenze e le polemiche dopo il caso Bastoni (fischiatissimo dal pubblico leccese). Una vittoria sofferta arrivata nell'ultimo quarto d'ora, che lancia l'Inter a 64 punti, al momento a +10 sul Milan secondo, in attesa delle sfide di domani. Nel primo tempo i nerazzurri attaccano senza trovare lo spunto giusto. La migliore occasione capita al 10' sui piedi di Luis Enrique ma l'intervento di Falcone e il salvataggio sulla linea di Siebert evitano la rete.