Beaches Brew 2026 tre giorni di musica sulla spiaggia | in line-up artisti da 14 paesi

Dal 9 all’11 giugno si terrà a Marina di Ravenna la tredicesima edizione del festival Beaches Brew, che si svolgerà all’Hana-Bi. L’evento durerà tre giorni e vedrà sul palco artisti provenienti da 14 paesi diversi. Durante questa manifestazione si esibiranno diversi musicisti e band, attirando appassionati di musica sulla spiaggia.

Dal 9 all'11 giugno, all'Hana-Bi di Marina di Ravenna, arriva la tredicesima edizione del festival Beaches Brew. Costruito come sempre a partire da un intenso lavoro di scouting condotto durante tutto il corso dell'anno nei principali showcase festival europei e americani, Beaches Brew 2026 vuole dare vita a un viaggio globale lungo tre giorni alla scoperta delle differenti direttrici sonore del contemporaneo, che toccherà 14 paesi e 4 continenti in un percorso unico, tra generi e attitudini differenti, nella convinzione che nonostante tutto la musica possa continuare a unire profondamente persone, paesi e culture attraverso le latitudini.

