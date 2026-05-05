Madia lascia il Pd | Non basta più serve un polo riformista per rafforzare la coalizione

Una deputata ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico, spiegando che la decisione non deriva da dissensi ma da una scelta ponderata nel tempo. Ha aggiunto che, a suo avviso, il centrosinistra necessita di un nuovo polo riformista per rafforzare la coalizione. La parlamentare ha sottolineato che l'uscita è stata una decisione razionale, maturata sulla base di considerazioni personali riguardo alla direzione del partito.

(Adnkronos) – "Non sono uscita con un dissenso. È stata una scelta razionale e costruita nel tempo" e "sulla convinzione mia personale che al centrosinistra serva qualcosa in più". Lo dice Marianna Madia al Corriere della Sera sul suo addio al Pd. La deputata parla di "una forza di riformismo radicale che si aggiunga a quelle di centrosinistra e che renda più forte la proposta politica per le prossime elezioni". "L’obiettivo è superare Iv e allargare e aggregare tutti quelli che non si riconoscono nella proposta politica di Pd, Avs, 5 Stelle ma che vogliono votare centrosinistra", prosegue Madia aggiungendo: "Tutti coloro che vogliono fare questa scelta e che dicono: sono convintamente fuori dal centrodestra ma non mi riconosco nel Pd, M5s, Avs".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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