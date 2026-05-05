L’ex ministra Madia lascia il Pd

L’ex ministra ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico e di aver aderito come indipendente al gruppo di Italia Viva. La sua decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’area riformista del partito di centrosinistra. Si attendono sviluppi sulla posizione di altri esponenti di quella parte politica in vista delle prossime elezioni, previste per il 2027. La mossa potrebbe influenzare gli equilibri politici nel panorama nazionale.

Marianna Madia lascia il Pd e approda da indipendente nel gruppo di Italia Viva. E già l’attenzione si sposta su cosa faranno in vista delle prossime elezioni del 2027 altri esponenti dell’area riformista dem. A cominciare dal senatore ex sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio, cattolico-democratico che finora ha rivendicato l’accasamento nel Pd. Ma anche gli europarlamentari Pina Picierno e Giorgio Gori sono considerati dagli stessi esponenti riformisti "più che con un piede fuori" dall’uscio del Nazareno. Se ne vociferava da mesi. Ieri Madia ha ufficializzato l’addio, comunicando alla capogruppo della Camera, Chiara Braga, l’intenzione di lasciare il partito che l’ha lanciata nell’agone politico per approdare da indipendente nel gruppo di Italia Viva, senza quindi iscriversi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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MARIANNA MADIA LASCIA IL PD Passa con Renzi! Tagliata fuori da Elly Schlein

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Temi più discussi: Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia viva: con Renzi rafforziamo i riformisti; Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioni; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia Viva.

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia VivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva. tg24.sky.it

L’ex ministra Madia lascia il PdL’approdo da Renzi in Italia viva Rafforziamo l’area riformista . msn.com

Marianna Madia, che in tutta onestà neanche sapevo facesse ancora politica, ha lasciato il Pd ed è passata a Italia viva in vista delle elezioni 2027. È una notizia marginale, ma comunque bella. L’auspicio è che molti dentro il Pd seguano l’esempio della Madi - facebook.com facebook

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