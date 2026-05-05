madia lascia il pd in attesa della nuova margherita

Marianna Madia ha annunciato di aver abbandonato il Partito Democratico e il gruppo parlamentare di cui faceva parte alla Camera. Successivamente, si è iscritta come indipendente al gruppo di Italia Viva. La sua decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del panorama politico italiano. La sua scelta modifica la composizione dei gruppi parlamentari e riguarda anche le alleanze tra i partiti.

Marianna Madia ha lasciato il partito e il gruppo del Pd alla Camera e si è iscritta, come indipendente, al gruppo di Italia Viva. Una decisione non tanto contro Elly Schlein, bensì una mossa per forzare la mano a quei tanti soggetti, interni ed esterni al Pd – da Graziano Delrio a Ernesto Ruffini – che da mesi si muovono in un’area che sembra alludere alla nascita di una nuova Margherita. Ieri la parlamentare, che è stata tra i fondatori del Pd di Veltroni nel 2007, ed è stata ministra con i governi Renzi e Gentiloni, ha avvertito della propria scelta la capogruppo del Pd Chiara Braga. «Amici – ha poi scritto nella chat dei riformisti del Pd – provo da un’altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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