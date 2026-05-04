L’ex ministra Madia lascia il Pd e va da Renzi

L'ex ministra Marianna Madia ha annunciato il suo passaggio dal Partito democratico a Italia Viva, passando così dall'essere iscritta a un partito a entrare come indipendente nel gruppo parlamentare di Renzi. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. Madia lascia quindi il partito di provenienza per aderire a un nuovo gruppo parlamentare.

Marianna Madia lascia il Partito democratico per approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Il trasloco era nell’aria da mesi: tra gli esponenti del Pd più vicini a Matteo Renzi, difficilmente l’ ex ministra per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione sarebbe stata ricandidata nelle liste di Elly Schlein alle prossime politiche. Marianna Madia e Matteo Renzi in una foto del 2017 (Ansa). La lettera alla capogruppo dem Braga. Madia, che era stata ministra dal 2014 al 2018, scelta da Renzi e poi confermata da Paolo Gentiloni, ha comunicato la decisione in una lettera alla capogruppo dem Chiara Braga. «È ormai da...🔗 Leggi su Lettera43.it

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