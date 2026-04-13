In Libano, le tensioni si intensificano con le forze israeliane che affermano di aver neutralizzato la minaccia di un'eventuale invasione da parte di Hezbollah. Nelle ultime ore, un veicolo militare italiano è stato colpito durante gli scontri, mentre le operazioni militari proseguono nella regione. La situazione rimane complessa e i combattimenti continuano tra le parti coinvolte.

«Le forze militari israeliane hanno eliminato la minaccia di una invasione di Israele da parte di Hezbollah. La guerra continua, anche nella zona di sicurezza in Libano». Benjamin Netanyahu tira dritto e non ne fa mistero nel corso della sua visita alle Idf nel sud del Paese dei cedri, insieme al ministro della Difesa Israel Katz. La battaglia tra Stato ebraico e Partito di Dio non si placa. Secondo le forze israeliane, un drone appartenente al Partito di Dio, lanciato dal Libano, sarebbe stato intercettato sopra la zona di Kiryat Shmona. Violenti combattimenti tra l'Idf e i miliziani del movimento sciita a Bint Jbeil, nel sud del Paese dei cedri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avanti tutta in Libano. "La guerra continua". Colpito Lince italiano

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