golfo rassicurazioni ai mercati mentre la guerra mette alla prova la resilienza

Durante la conferenza di investimento organizzata a Miami da sponsor sauditi, le autorità hanno ribadito ai mercati statunitensi di mantenere la calma e di continuare a investire nella regione del Golfo, nonostante il conflitto in corso con l’Iran. Nessuna dichiarazione ufficiale ha fatto riferimento a eventuali cambiamenti nelle politiche o alle ultime evoluzioni del conflitto.

Alla Future Investment Initiative, conferenza di investimento organizzata a Miami su impulso saudita, il messaggio ufficiale rivolto alla comunità finanziaria americana è stato chiaro: mantenere la calma e continuare a investire nel Golfo, nonostante la guerra in corso con l’Iran. A quattro settimane dall’inizio del conflitto — innescato dall’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro Teheran — la linea pubblica dei principali attori regionali punta sulla continuità. Fondi sovrani, governi e grandi gruppi hanno insistito su solidità macroeconomica, diversificazione degli investimenti e orizzonte di lungo periodo. Il contrasto con il clima di un anno fa è evidente. 🔗 Leggi su Formiche.net

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